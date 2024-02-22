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17:13, 22 февраля 2024Культура

Раскрыта многомиллионная прибыль ресторанов рэпера Басты

Чистая прибыль ресторанов рэпера Басты составила почти 200 миллионов рублей

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Раскрыта прибыль сети ресторанов российского рэп-исполнителя Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что чистая прибыль сети ресторанов музыканта Frank by Баста за прошлый год выросла на 62 процента по сравнению с 2022-м — со 104 миллионов рублей до 198. Выручка заведений за год выросла на 68 процентов — в 2022-м она составляла 129 миллионов рублей, а в 2023-м — 217 миллионов.

По данным издания, доля артиста в бизнесе составляет 15 процентов — остальные 85 процентов принадлежат его партнерам. Всего Баста открыл 20 заведений в восьми российских городах — 13 ресторанов в Москве и по одному в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске и Сочи.

Ранее стал известен предполагаемый заработок певца Валерия Меладзе в России за 2023 год.

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      Анастасия Астахова
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