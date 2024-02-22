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15:11, 22 февраля 2024Экономика

Райффайзенбанк предупредил россиян о сбоях в работе приложения

Райффайзенбанк предупредил о проблемах со входом в мобильное приложение банка

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемами и сбоями при работе мобильного приложения. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации пишет ТАСС.

«Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее», — говорится в сообщении, которое видят пользователи при попытке входа в приложение. Райффайзенбанк предупредил, что сложности могут возникнуть также при получении входящих платежей по номеру телефона.

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Представители банка заверили россиян, что уже занимаются решением вопроса. «Мы сообщим, как только сервисы "Райффайзен онлайн" будут доступны в полном объеме», — добавили в пресс-службе.

Накануне, 21 февраля, сразу три российских банка, Райффайзенбанк, банк «Точка» и Металлинвестбанк, сообщили о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложениях. По словам представителей компаний, ситуация была вызвана отзывом лицензии у Киви Банка, так как через его сервисы проводились платежи за услуги ряда компаний.

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