Райффайзенбанк предупредил россиян о сбоях в работе приложения

Райффайзенбанк предупредил о проблемах со входом в мобильное приложение банка

Клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемами и сбоями при работе мобильного приложения. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации пишет ТАСС.

«Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее», — говорится в сообщении, которое видят пользователи при попытке входа в приложение. Райффайзенбанк предупредил, что сложности могут возникнуть также при получении входящих платежей по номеру телефона.

Представители банка заверили россиян, что уже занимаются решением вопроса. «Мы сообщим, как только сервисы "Райффайзен онлайн" будут доступны в полном объеме», — добавили в пресс-службе.

Накануне, 21 февраля, сразу три российских банка, Райффайзенбанк, банк «Точка» и Металлинвестбанк, сообщили о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложениях. По словам представителей компаний, ситуация была вызвана отзывом лицензии у Киви Банка, так как через его сервисы проводились платежи за услуги ряда компаний.

