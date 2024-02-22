Россиянин донес на учительницу из-за ее свадебного фото

Житель Новосибирской области донес на женщину из-за ее фото с мужем у храма

Неизвестный житель Новосибирской области написал донос на учительницу школы-интерната из-за ее семейной фотографии. Об этом сообщает сайт Infopro54.

Автор жалобы счел непристойным снимок, на котором женщина стоит в обнимку с мужем на фоне храма. После направленного им обращения в Минобразования региона педагогу пришлось написать объяснительную и удалить изображение со своей страницы в соцсети.

В беседе с изданием учительница призналась, что жалоба стала для нее полной неожиданностью. По словам россиянки, она никогда не публиковала неприличных фотографий. «Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы», — сказала она.

Коллеги учительницы и родители учеников не верят в то, что она могла выложить в сеть неприличные фотографии. Местный депутат Константин Терещенко заявил, что жалоба на педагога похожа на месть.