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12:25, 22 февраля 2024Россия

Россиянин донес на учительницу из-за ее свадебного фото

Житель Новосибирской области донес на женщину из-за ее фото с мужем у храма

Фото: Pxhere

Неизвестный житель Новосибирской области написал донос на учительницу школы-интерната из-за ее семейной фотографии. Об этом сообщает сайт Infopro54.

Автор жалобы счел непристойным снимок, на котором женщина стоит в обнимку с мужем на фоне храма. После направленного им обращения в Минобразования региона педагогу пришлось написать объяснительную и удалить изображение со своей страницы в соцсети.

В беседе с изданием учительница призналась, что жалоба стала для нее полной неожиданностью. По словам россиянки, она никогда не публиковала неприличных фотографий. «Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы», — сказала она.

Коллеги учительницы и родители учеников не верят в то, что она могла выложить в сеть неприличные фотографии. Местный депутат Константин Терещенко заявил, что жалоба на педагога похожа на месть.

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      Алан Босиков
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