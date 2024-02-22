Российские системы ПВО сбили управляемую бомбу JDAM

Минобороны России заявило о сбитой управляемой бомбе JDAM

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили авиационную управляемую бомбу JDAM. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, системы ПВО за сутки сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200.

Ранее Минобороны сообщило, что над двумя регионами России системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету С-200 и беспилотник Вооруженных сил Украины. Силы ПВО сбили ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей, в Ростовской области. Беспилотник был поражен в Брянской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.