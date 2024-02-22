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13:37, 22 февраля 2024Россия

Российские системы ПВО сбили управляемую бомбу JDAM

Минобороны России заявило о сбитой управляемой бомбе JDAM

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили авиационную управляемую бомбу JDAM. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, системы ПВО за сутки сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200.

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Ранее Минобороны сообщило, что над двумя регионами России системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету С-200 и беспилотник Вооруженных сил Украины. Силы ПВО сбили ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей, в Ростовской области. Беспилотник был поражен в Брянской области.

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      Никита Абрамов
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