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06:34, 23 февраля 2024Россия

Шойгу назвал условие победы

Шойгу: до достижения победы надо сделать еще много работы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Российской армии нужно сделать еще много работы для достижения победы, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Эти слова министра прозвучали в штабе Объединенной группировки во время вручения наград военнослужащим. В мероприятии также принял участие глава Генштаба Игорь Герасимов. «Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы», — указал глава оборонного ведомства. Военные получили ордена Мужества и медали «За отвагу».

«Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе», — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин назвал участников Специальной военной операции на Украине подлинными героями России. Он указал, что участники СВО сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая свою страну.

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      Марина Совина
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