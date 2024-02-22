Шойгу назвал условие победы
Российской армии нужно сделать еще много работы для достижения победы, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.
Эти слова министра прозвучали в штабе Объединенной группировки во время вручения наград военнослужащим. В мероприятии также принял участие глава Генштаба Игорь Герасимов. «Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы», — указал глава оборонного ведомства. Военные получили ордена Мужества и медали «За отвагу».
«Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе», — сказал Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин назвал участников Специальной военной операции на Украине подлинными героями России. Он указал, что участники СВО сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая свою страну.