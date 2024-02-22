Шойгу назвал условие победы

Шойгу: до достижения победы надо сделать еще много работы

Российской армии нужно сделать еще много работы для достижения победы, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Эти слова министра прозвучали в штабе Объединенной группировки во время вручения наград военнослужащим. В мероприятии также принял участие глава Генштаба Игорь Герасимов. «Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы», — указал глава оборонного ведомства. Военные получили ордена Мужества и медали «За отвагу».

«Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе», — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин назвал участников Специальной военной операции на Украине подлинными героями России. Он указал, что участники СВО сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая свою страну.