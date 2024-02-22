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11:49, 22 февраля 2024Россия

Украина нанесла удар по российскому региону кассетными снарядами

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли регион кассетными снарядами

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область кассетными снарядами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По сообщению руководителя области, Украина нанесла удар по селу Борок в Погарском районе региона. Богомаз отметил, что пострадавших при обстреле нет, однако снаряды нанесли повреждения одному зданию и нескольким автомобилям.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подытожил губернатор.

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Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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