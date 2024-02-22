Украина нанесла удар по российскому региону кассетными снарядами

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли регион кассетными снарядами

Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область кассетными снарядами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По сообщению руководителя области, Украина нанесла удар по селу Борок в Погарском районе региона. Богомаз отметил, что пострадавших при обстреле нет, однако снаряды нанесли повреждения одному зданию и нескольким автомобилям.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подытожил губернатор.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.