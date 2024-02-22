В ЕС ответили на слова Медведева о «русском» Киеве

Представитель ЕС Стано усомнился в словах Медведева, что Киев — русский город

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано усомнился в словах заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, что Киев — русский город. Об этом он заявил брифинге Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

«Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, чем возможно, боеприпасами, вооружением, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну», — ответил дипломат на вопрос о задачах Брюсселя, чтобы заявления Медведева, что российские войска в ходе СВО могут дойти до Киева, не воплотился в жизнь.

Отмечается, что Стано выступил в футболке с надписью «Я поддерживаю Украину» с желто-голубым трезубцем и картой, на которой Крым и новые регионы России относятся к территории Украины.

Ранее Медведев заявил, что конечной целью российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) должен стать Киев. По его словам, это должно произойти, потому что Киев — русский город, который находится под контролем враждебных России сил.