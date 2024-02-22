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10:05, 22 февраля 2024Бывший СССР

Медведев оценил последствия переговоров с Россией для властей Украины

Медведев: в случае готовности к переговорам с РФ властям Украины оторвут голову

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил возможные последствия переговоров с Россией для властей Украины. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Медведев напомнил, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, однако на Украине запретили их для себя, а попытки стран Запада подтолкнуть украинские власти в этом направлении пока не приносят успеха.

Потому что они (власти Украины — прим. «Ленты.ру») осознают, [что] как только они скажут: "Мы готовы к переговорам с Российской Федерацией" (а условия их понятны — это признание результатов СВО), им моментально оторвут голову, их снесут. И поэтому они, естественно, максимально стараются оттянуть тот момент, когда придется паковать чемоданы и уезжать в Варшаву или в Лондон, но это в лучшем случае. В худшем — понятно, что будет, — пояснил он.

Ранее Медведев заявлял, что в 2024 году спецоперация на Украине продолжится, а одной из целей на этот год он назвал смещение правящего режима в республике.

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      Алевтина Запольская
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