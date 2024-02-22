В Госдуме резко высказались о возможном визите Ивлеевой в новые регионы

Депутат Драпеко сочла нецелесообразным визит Ивлеевой в новые регионы России

Визит блогерши Анастасии Ивлеевой в новые регионы России нецелесообразен. Об этом заявила первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я думаю, она там никому не нужна. Если она гуманитарную помощь начнет собирать и отправлять, то это нормально. Я думаю, вряд ли ее там будут рады видеть. Она кто вообще? Насчет "артист" я не уверена, что кто-нибудь ее там знает», — сказала парламентарий.

О том, что Ивлеева может посетить Донецкую народную республику, написал в своем Telegram-канале замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, а также некоторые СМИ. Отмечалось, что блогерша была готова посетить регион 22 февраля.

Позднее в ДНР возмутились идеей приезда Ивлеевой. «Госпожа Ивлеева, от имени всех собравшихся мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение Донецкой народной республики», — говорится в ролике с обращением общественности.