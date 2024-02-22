В Москве открылась фотовыставка о джазе

На Страстном бульваре в Москве открылась фотовыставка «Детский триумф джаза»

На Страстном бульваре в Москве открылась фотовыставка, посвященная юбилею Международного фестиваля-конкурса «Детский триумф джаза». Она продлится до 12 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фотовыставка познакомит посетителей с кадрами, запечатлевшими участников фестиваля разных лет. Конкурс проходит с 2015 года. 6 марта в рамках фестиваля на сцене Театрального зала Московского международного Дома музыки (ММДМ) состоится Гала-концерт конкурса «Детский триумф джаза». Взрослая программа пройдет с 9 по 11 марта в Светлановском зале ММДМ.

«Год за годом талантливые юные музыканты со всей России и стран зарубежья обретают опыт мастерства, погружаясь в творческую атмосферу нашего проекта. Дети раскрывают свой потенциал и удивляют нас нетривиальным прочтением джазовых стандартов, импровизируют и добавляют свои авторские штрихи — это говорит об их понимании джаза и желании показать всю серьезность, с которой они подходят к изучению этого музыкального искусства», — сказал народный артист России, основатель «Триумфа джаза» Игорь Бутман.

Ранее Бутман назвал самые джазовые места Москвы. По его словам, самым джазовым местом столицы можно назвать Кутузовский проспект. Он отметил, что из-за отсутствия светофоров и стремительного автомобильного движения это место является самым динамичным в городе.