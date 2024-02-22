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13:01, 22 февраля 2024Россия

В России четверо подростков отравились неизвестным веществом

В Краснодаре трое юношей и девушка отравились неизвестным веществом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодаре трои юношей и девушка отравились неизвестным веществом, их доставили в больницу, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Четверых несовершеннолетних, лежащих без сознания на скамейке возле детской площадки, обнаружили прохожие. «Указанные граждане были доставлены в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом"», — сообщили в пресс-службе.

Один из подростков поступил в больницу в тяжелом состоянии. По словам молодых людей, они употребили неизвестное жидкое вещество.

Двое подростков стоят на профилактическом учете в полиции краевого центра. Еще один юноша воспитывается в неполной семье.

Ранее в Самарской области пять детей отравились хлором во время купания в бассейне отеля. Отель, где пострадали дети, находится в селе Васильевка. Парами хлора надышались несовершеннолетние в возрасте от четырех до одиннадцати лет, четверым из них потребовалась госпитализация.

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      Никита Абрамов
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