В России четверо подростков отравились неизвестным веществом
В Краснодаре трои юношей и девушка отравились неизвестным веществом, их доставили в больницу, пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.
Четверых несовершеннолетних, лежащих без сознания на скамейке возле детской площадки, обнаружили прохожие. «Указанные граждане были доставлены в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом"», — сообщили в пресс-службе.
Один из подростков поступил в больницу в тяжелом состоянии. По словам молодых людей, они употребили неизвестное жидкое вещество.
Двое подростков стоят на профилактическом учете в полиции краевого центра. Еще один юноша воспитывается в неполной семье.
Ранее в Самарской области пять детей отравились хлором во время купания в бассейне отеля. Отель, где пострадали дети, находится в селе Васильевка. Парами хлора надышались несовершеннолетние в возрасте от четырех до одиннадцати лет, четверым из них потребовалась госпитализация.