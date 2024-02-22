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07:53, 22 февраля 2024Россия

В российском регионе пятеро детей отравились хлором в бассейне

В бассейне отеля Самарской области пять детей отравились хлором во время купания

Фото: Globallookpress.com

В Самарской области пять детей отравились хлором во время купания в бассейне отеля. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По его информации, отель, где пострадали дети, находится в селе Васильевка. Парами хлора надышались несовершеннолетние в возрасте от четырех до одиннадцати лет, четверым из них потребовалась госпитализация.

«Старшие мальчик и девочка находятся в тяжелом состоянии. Также врачи оценили состояние других девочки и мальчика как среднетяжелое», — уточнил источник, добавив, что после происшествия следователи начали проверку.

Ранее, в ноябре 2023 года, в Башкирии пятеро детей отравились хлором в бассейне. Они отдыхали вместе с родителями в загородном коттедже под Уфой. Во время нахождения в бассейне дети почувствовали недомогание.

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      Анастасия Шейкина
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