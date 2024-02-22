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09:17, 22 февраля 2024Путешествия

В России захотели обязать авиакомпании предоставлять IP-адреса пассажиров

«Ъ»: Минтранс предлагает обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Министерстве транспорта России захотели обязать авиакомпании предоставлять личные данные пассажиров, в частности их IP-адреса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством проект приказа.

Минтранс также предлагает собирать номера телефонов путешественников, сведения о билетах, информацию об учетных записях пользователей и даже данные банковских карт. Отмечается, что эти сведения будут храниться на протяжении семи лет.

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Тем временем представители перевозчиков заявляют, что часть данных относится к конфиденциальной информации, поэтому не может передаваться без дополнительного согласия россиян. Более того, в компаниях опасаются утечек данных и возросшей ответственности, которая ляжет на их плечи.

При этом собеседники издания в министерстве сообщили, что госсистема защищена должным образом, а отслеживание аномалий даст возможность быстро вычислять преступников.

Уточняется, что данные должны будут передавать не только авиакомпании, но и операторы железнодорожного и водного транспорта, а также автотранспорта при междугородном и международном сообщении. Исключениями станут рейсы между Москвой и Подмосковьем, Ленобластью и Санкт-Петербургом.

Также стало известно, что все данные о путешественниках будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), оператором которой является ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс».

К ней имеют доступ ФСБ, МВД, Росавиация и Ространснадзор. В настоящее время туда отправляются паспортные данные пассажиров, а также сведения о дате их поездки и маршруте.

Ранее в феврале сообщалось, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах.

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      Фариза Бацазова
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