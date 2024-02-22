В Шереметьево оцепили коридор из-за необычной пепельницы у пассажира

Shot: досмотровый коридор в Шереметьево оцепили из-за пепельницы в виде гранаты

В московском аэропорту Шереметьево оцепили досмотровый коридор из-за необычной пепельницы в виде гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 21 февраля на входе в терминал B. Сотрудники службы безопасности аэропорта остановили пассажира, направлявшегося в Ханты-Мансийск. В сумке мужчины нашли зажигалку с пепельницей в форме гранаты. Вызванные на место взрывотехники выяснили, что находка не опасна.

Ранее в Шереметьево уже случился аналогичный инцидент с зажигалкой. Ее обнаружили в рюкзаке пассажира в терминале С. Из-за инцидента был перекрыт вход в авиагавань.