Великобритания расширила список санкций на поставки в Россию

МИД Британии включил в список санкций на поставки в Россию токарные станки

Министерство иностранных дел Великобритании расширило список санкций на поставки в Россию. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, в санкционный список попали токарные станки и другое промышленное оборудование по обработке металла. Под запрет также попали поставки запчастей и деталей к ранее включенному в список оборудованию.

«Предприятиям следует провести комплексную проверку, чтобы установить, что конечным пунктом назначения этой продукции не является Россия», — заявили в МИД Британии. Также в ведомстве пообещали бороться с маршрутами, которые Россия может использовать для обхода ограничений.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон призвал Запад противодействовать обходу санкций против России. По словам Кэмерона, он будет призывать каждого лидера Европы и Запада препятствовать обходу антироссийских мер.