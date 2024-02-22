Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 22 февраля 2024Мир

Великобритания расширила список санкций на поставки в Россию

МИД Британии включил в список санкций на поставки в Россию токарные станки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел Великобритании расширило список санкций на поставки в Россию. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, в санкционный список попали токарные станки и другое промышленное оборудование по обработке металла. Под запрет также попали поставки запчастей и деталей к ранее включенному в список оборудованию.

«Предприятиям следует провести комплексную проверку, чтобы установить, что конечным пунктом назначения этой продукции не является Россия», — заявили в МИД Британии. Также в ведомстве пообещали бороться с маршрутами, которые Россия может использовать для обхода ограничений.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон призвал Запад противодействовать обходу санкций против России. По словам Кэмерона, он будет призывать каждого лидера Европы и Запада препятствовать обходу антироссийских мер.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС ответили на слова Медведева о «русском» Киеве

      Нежелание Германии поставлять ракеты Taurus Украине объяснили

      Российских депутатов захотели заставить скидываться семьям бойцов СВО

      Ведущая популярного российского шоу назвала раздражающий ее в Европе фактор

      Появилось видео взлета стратегического бомбардировщика с Путиным на борту

      Популярная в 70-х модель пиджаков вновь стала трендом

      Украину назвали ширмой для амбиций НАТО

      Эстонцы испугались вторжения России и нанесли на лица боевую раскраску

      Двух российских подростков задержали в Москве за повреждение мемориальных досок

      В Москве началась оттепель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше