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19:21, 17 января 2024Мир

Глава МИД Британии призвал Запад противодействовать обходу санкций против России

Кэмерон: Лондон следит, чтобы западные страны не обходили санкции против РФ
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Британия будет следить, чтобы в западных странах не обходили введенные против России санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД Британии, он будет призывать каждого лидера Европы и Запада противодействовать обходу антироссийских рестрикций.

«Одна из вещей, которую делает Британия, заключается в том, что мы не просто объявляем санкции, но и следим, чтобы их не обходили в других странах», — констатировал министр.

Ранее Кэмерон потребовал ухода радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа для прекращения палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что выступает за немедленную гуманитарную паузу, однако ее достижение невозможно без выполнения ряда условий.

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      Дарья Балацкая
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