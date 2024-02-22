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04:41, 22 февраля 2024Мир

В Венесуэле обрушилась нелегальная шахта

Президент Венесуэлы Мадуро заявил о гибели 15 человек при обрушении шахты
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в штате страны Боливар произошло обрушение нелегальной открытой шахты. Его слова приводит телеканал VTV.

Мадуро заявил о гибели 15 человек при обрушении шахты. По его словам, еще 11 пострадали. На данный момент спасательные работы продолжаются, в них участвуют два вертолета.

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«В поисково-спасательных работах на нелегальной шахте "Булья Лока" лично участвует губернатор Анхель Маркано», — отметил политик.

Обрушение открытой шахты в муниципалитете Ангостура произошло накануне. На опубликованных в сети кадрах кажется, что в карьере находились десятки человек. Глава муниципалитета заявил, что под завалами находятся порядка 70 шахтеров, однако Мадуро назвал эту оценку непроверенной.

Ранее из-за обрушения на золотом руднике в Китае оказались заблокированы 18 человек. Это произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

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      Марина Совина
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