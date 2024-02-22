В Венесуэле обрушилась нелегальная шахта

Президент Венесуэлы Мадуро заявил о гибели 15 человек при обрушении шахты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в штате страны Боливар произошло обрушение нелегальной открытой шахты. Его слова приводит телеканал VTV.

Мадуро заявил о гибели 15 человек при обрушении шахты. По его словам, еще 11 пострадали. На данный момент спасательные работы продолжаются, в них участвуют два вертолета.

«В поисково-спасательных работах на нелегальной шахте "Булья Лока" лично участвует губернатор Анхель Маркано», — отметил политик.

Обрушение открытой шахты в муниципалитете Ангостура произошло накануне. На опубликованных в сети кадрах кажется, что в карьере находились десятки человек. Глава муниципалитета заявил, что под завалами находятся порядка 70 шахтеров, однако Мадуро назвал эту оценку непроверенной.

Ранее из-за обрушения на золотом руднике в Китае оказались заблокированы 18 человек. Это произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.