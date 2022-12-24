Из-за обрушения на золотом руднике в Китае оказались заблокированы 18 человек

Не менее 18 человек оказались заблокированы под землей в Китае из-за обрушения рудника

По меньшей мере 18 человек оказались заблокированы под землей в результате обрушения золотого рудника в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщает китайский портал Sina.

Уточняется, что обрушение зафиксировано на золотом руднике, расположенном в уезде Инин. В момент происшествия в шахте находились 40 человек, 22 из них удалось выбраться. Еще 18 находятся в ловушке под землей.

В настоящий момент на месте работают спасатели, местные власти организовали аварийно-спасательный штаб.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области на рудной шахте «Шерегешская» произошел обвал грунта, в связи с этим на ней были приостановлены подземные работы.