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11:50, 12 декабря 2022Россия

В российской шахте произошел обвал грунта

В Кемеровской области шахта «Шерегешская» приостановила работу из-за обвала грунта
СюжетАварии на шахтах:

В Кемеровской области на рудной шахте «Шерегешская» произошел обвал грунта, в связи с этим на ней были приостановлены подземные работы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета, передает ТАСС.

Там уточнили, что обвал грунта произошел над участком горного отвода предприятия. В момент обрушения людей под землей не было, так как происходила пересменка.

«Под данной площадью подземные работы не ведутся. В настоящее время горные работы на шахте приостановлены для контроля режима проветривания», — сообщили в пресс-службе.

На кадрах с места ЧП, опубликованных в Telegram-канале Mash Siberia, видна большая воронка, из которой идет дым.

Ранее в Кемеровской области два человека, один из которых был спасателем, погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.

До этого на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошло аналогичное ЧП. В момент обрушения в шахте находилось 252 горняка, всех их вывели на поверхность.

Анастасия Шейкина
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