Житель Подмосковья нашел пропавшего семилетнего сына в пруду

В Подмосковье семилетний мальчик ушел из дома и провалился под лед на пруду

В Богородском городском округе Подмосковья семилетний мальчик ушел из дома на территории одного из СНТ и провалился под лед на пруду. Об этом пишет «МК».

По информации издания, мальчик гулял во дворе на участке семьи, но в какой-то момент вышел на улицу через дырку в заборе. Взрослые долгое время искали пропавшего сына, пока отец благодаря следам на снегу не обнаружил его в небольшом пруду. Как выяснилось, ребенок провалился под лед в районе проруби для насыщения водоема кислородом.

Мужчина нырнул за сыном в ледяную воду, вытащил его на сушу и отнес в сторожку к охраннику, где они до приезда скорой помощи попытались оказать мальчику первую помощь. Прибывшие на место медики в течение получаса пытались реанимировать ребенка, однако спасти его не удалось, пишет портал.

Ранее похожий случай произошел в Академическом районе Екатеринбурга. Там ученик младших классов вышел на реку и провалился под лед. Другие дети, оказавшиеся рядом, не пытались помочь мальчику и молча наблюдали за ситуацией. Спасти школьника удалось прохожему.