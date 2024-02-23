Депутаты Госдумы раскрыли планы на 23 Февраля

Депутаты Чепа и Ефимов рассказали о планах на празднование 23 Февраля

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов поздравил российских военных с наступающим 23 Февраля фразой «чтобы пуля не нашла». Вместе с депутатом Госдумы Алексем Чепой они рассказали «Ленте.ру» о том, как отмечают День защитника Отечества.

«Я родился в потомственной семье военных, и для меня, как и для большинства граждан нашей страны, это большой праздник. Со школы, с первого класса, у нас девочки всегда поздравляли мальчиков с 23 Февраля, а мальчики поздравляли девочек с 8 Марта, и это уже на генном уровне заложено», — поделился первый зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий сообщил, что в этот день будет поздравлять всех своих друзей, коллег и товарищей, а также ветеранов и пенсионеров, всех тех, кто находится на посту.

И я буду тоже 23 Февраля у себя в офисе, у меня намечено несколько встреч с иностранными делегациями, поэтому работаем. А вечером мы все, друзья, коллеги, собираемся и отмечаем этот праздник. Будут сплошные поздравления Алексей Чепа депутат Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Ефимов напомнил, что ему уже почти 84 года, и на его памяти День защитника Отечества праздновали не всегда. Так, при Советском Союзе этот день был отмечен красным в отрывном календаре, но не был выходным, и не был таким популярным, как 8 Марта. Никакой застолий не было, а поздравляли в основном военных. По его воспоминаниям, широко праздновать 23 Февраля стали, когда началась афганская война.

«Когда война закончилась в 45-м, все считали, что в жизни ее больше никогда не будет. Раны стали заживать и душевные, и физические, а потом наступил Афган, и вспомнили про то, что есть воины, есть армия, есть те, кто защищает страну, есть те, кто умирает, присылали 200-х. Тогда уже начали праздновать», — сообщил парламентарий.

По его мнению, 23 Февраля — это преимущественно праздник защитников, тех, кто не просто ходит в форме, а защищает Родину, особенно сейчас. Сам депутат признался, что не воевал, но бывал и в Афганистане, и в Чечне, и в Приднестровье — обеспечивал армию транспортом.

Я праздную его с семьей, сейчас уже праздники стали семейные. Друзья у меня, кто в Нижнем остался, а кто уже у господа Бога. Я один тут задержался, видно, еще работа есть Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее российские мужчины рассказали о том, как относятся к банальным подаркам на 23 Февраля. В результате опроса выяснилось, что большинство их них не против ванных наборов и нижнего белья.

