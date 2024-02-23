Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:03, 23 февраля 2024Россия

Депутаты Госдумы раскрыли планы на 23 Февраля

Депутаты Чепа и Ефимов рассказали о планах на празднование 23 Февраля

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов поздравил российских военных с наступающим 23 Февраля фразой «чтобы пуля не нашла». Вместе с депутатом Госдумы Алексем Чепой они рассказали «Ленте.ру» о том, как отмечают День защитника Отечества.

«Я родился в потомственной семье военных, и для меня, как и для большинства граждан нашей страны, это большой праздник. Со школы, с первого класса, у нас девочки всегда поздравляли мальчиков с 23 Февраля, а мальчики поздравляли девочек с 8 Марта, и это уже на генном уровне заложено», — поделился первый зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий сообщил, что в этот день будет поздравлять всех своих друзей, коллег и товарищей, а также ветеранов и пенсионеров, всех тех, кто находится на посту.

И я буду тоже 23 Февраля у себя в офисе, у меня намечено несколько встреч с иностранными делегациями, поэтому работаем. А вечером мы все, друзья, коллеги, собираемся и отмечаем этот праздник. Будут сплошные поздравления

Алексей Чепа депутат Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Ефимов напомнил, что ему уже почти 84 года, и на его памяти День защитника Отечества праздновали не всегда. Так, при Советском Союзе этот день был отмечен красным в отрывном календаре, но не был выходным, и не был таким популярным, как 8 Марта. Никакой застолий не было, а поздравляли в основном военных. По его воспоминаниям, широко праздновать 23 Февраля стали, когда началась афганская война.

«Когда война закончилась в 45-м, все считали, что в жизни ее больше никогда не будет. Раны стали заживать и душевные, и физические, а потом наступил Афган, и вспомнили про то, что есть воины, есть армия, есть те, кто защищает страну, есть те, кто умирает, присылали 200-х. Тогда уже начали праздновать», — сообщил парламентарий.

Материалы по теме:
День защитника Отечества в России в 2024 году: история и традиции праздника 23 февраля
День защитника Отечества в России в 2024 году:история и традиции праздника 23 февраля
Сегодня
Какие православные праздники отмечаются в феврале 2024 года? Церковный календарь
Какие православные праздники отмечаются в феврале 2024 года?Церковный календарь
19 января 2024

По его мнению, 23 Февраля — это преимущественно праздник защитников, тех, кто не просто ходит в форме, а защищает Родину, особенно сейчас. Сам депутат признался, что не воевал, но бывал и в Афганистане, и в Чечне, и в Приднестровье — обеспечивал армию транспортом.

Я праздную его с семьей, сейчас уже праздники стали семейные. Друзья у меня, кто в Нижнем остался, а кто уже у господа Бога. Я один тут задержался, видно, еще работа есть

Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее российские мужчины рассказали о том, как относятся к банальным подаркам на 23 Февраля. В результате опроса выяснилось, что большинство их них не против ванных наборов и нижнего белья.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не могло остаться без внимания». Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ

      МВФ согласовал новый транш помощи Украине на 880 миллионов долларов

      В Британии неудачный пуск ракеты Trident сочли сигналом Путину

      Предсказано будущее рубля

      Депутаты Госдумы раскрыли планы на 23 Февраля

      В Германии подняли вопрос о цели операции Евросоюза в Красном море

      Глава Эквадора объяснил отказ передавать российское оружие США

      Байден назвал себя «не подарком» и сравнил с Трампом

      В Киеве раскрыли подробности провала плана ВСУ в Авдеевке

      Украинцы начали свозить сгоревшую технику к польской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше