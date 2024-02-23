Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:54, 23 февраля 2024Путешествия

Обезьяна проникла в номер туристок, попыталась покурить вейп и попала на видео

Daily Mail: дикая обезьяна проникла в номер отеля и схватила вейп туристки

Дикая обезьяна проникла в номер отеля и попыталась покурить вейп американской туристки. Вторжение животного попало на видео, которым делится Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, что путешественница отдыхала в комнате с открытым окном. Внезапно на балконе появились две обезьяны. Одна из них забежала в номер и начала лазить по мебели.

Примат открыл дверцу комода, забрался на кровать, а потом схватил электронный испаритель и поднес его ко рту, как будто пытаясь покурить. Затем животное спешно покинуло номер. Не уточняется, в какой стране произошли эти события.

В Индии обезьяна украла у мужчины дорогой телефон и забралась на высокую стену. Турист смог обманом вернуть гаджет, выманив его с помощью банки от газировки. Противостояние человека и животного попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления. Целью Украины станет Черное море

      В ДНР назвали освобождение Авдеевки ключевым этапом СВО

      В России отреагировали на введение новых санкций США и ЕС

      Минобороны раскрыло потери ВСУ за прошедшую неделю

      Аршавин поделился мнением о дисквалификации Валиевой

      Обезьяна проникла в номер туристок, попыталась покурить вейп и попала на видео

      Штрафы водителей с дорожных камер в России оказались рекордными

      Врач указала вред некоторых сковород для здоровья

      В убийстве перебежчика Кузьминова заподозрили двух человек

      Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше