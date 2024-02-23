США объяснили введение санкций против компаний из ОАЭ
Госдепартамент США объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Соединенные Штаты ввели санкции против ряда связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазапчастей для России.
Санкции также введи против зарегистрированной в ОАЭ компании Polarstar, которая, по информации Белого дома, осуществляет грузовые перевозки между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией. Также Polarstar выступает представителем находящейся под американскими санкциями авиакомпании S7 в ОАЭ, отметили в Госдепе.
23 февраля Евросоюз опубликовал новый список ограничительных мер против России. Они коснулись 194 физических и юридических лиц. В общей сложности под ограничения европейских стран попали более 2000 человек в связи со специальной военной операцией.