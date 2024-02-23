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22:25, 23 февраля 2024Мир

США объяснили введение санкций против компаний из ОАЭ

Госдеп: компании из ОАЭ попали под санкции США из-за поставок авиазапчастей в РФ

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент США объяснил введение санкций против компаний из ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Соединенные Штаты ввели санкции против ряда связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазапчастей для России.

Санкции также введи против зарегистрированной в ОАЭ компании Polarstar, которая, по информации Белого дома, осуществляет грузовые перевозки между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией. Также Polarstar выступает представителем находящейся под американскими санкциями авиакомпании S7 в ОАЭ, отметили в Госдепе.

23 февраля Евросоюз опубликовал новый список ограничительных мер против России. Они коснулись 194 физических и юридических лиц. В общей сложности под ограничения европейских стран попали более 2000 человек в связи со специальной военной операцией.

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