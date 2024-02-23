Украинцы дали ответ протестующим польским фермерам. Сгоревшие грузовики и тракторы свозят на границу

«Апостроф»: украинцы везут сгоревшие грузовики и тракторы на границу с Польшей

Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве жеста протеста из-за блокады для провоза не только сельхозпродукции, но и других грузов. Об этом пишет украинское издание «Апостроф», ссылаясь на соцсети.

Так, один из пользователей TikTok Александр Климов сообщил, что жители Украины везут грузовики и тракторы к контрольно-пропускному пункту «Долгобичув — Угринов». По его словам, технику вывезли из зоны боевых действий. «Вся эта техника сгорела на тех землях, где сгорело украинское зерно», — отметил он.

Климов также обратил внимание на стоимость свозимой техники и возмутился жалобами на польских фермеров, которые сетуют, что «им плохо» якобы «из-за украинцев».

На данные жесты отреагировал польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков. В социальной сети Х (бывший Twitter) он написал, что таким образом Украина пытается оказывать давление на Польшу.

Украинцы привозят в район КПП «Угринов-Долгобичув» разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу Рафал Меклер польский политик

Киев назвал протесты польских фермеров желанием унизить украинцев

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал протесты польских фермеров. Он высказал мнение, что они устроили забастовку, чтобы унизить жителей республики.

Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении — я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно — они решили: «А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев» Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского

При этом министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Чеслав Секерский заявлял, что правительство страны поддерживает протест местных фермеров.

Фермеры имеют основания опасаться за свое будущее и требовать ограничить наплыв товаров с Украины Чеслав Секерский министр сельского хозяйства и продовольствия Польши

Протестующие фермеры высыпали украинское зерно на дорогу

11 февраля сообщалось, что протестующие высыпали зерно из украинских фур на границе с Украиной. Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуске на границе с Украиной.

В этот же день стало известно, что на украинско-польской границе скопилось около 1500 грузовиков.

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнял, что на пункте пропуска «Краковец» в очереди стоит тысяча грузовиков. Этот пункт не заблокирован, однако водители используют его как альтернативу для проезда, пояснил Демченко.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польские аграрии заявили о «лопнувшем терпении»

Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении украинских дальнобойщиков. Позднее к протестам присоединились местные аграрии.

Фермеры в Польше протестуют против импорта дешевых продуктов питания с Украины. «Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей (...) в отношении импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украины не оставляет нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку», — говорится в заявлении профсоюза.

Кадр: Новости мира и Украины

Фермеры также заявляли, что с 9 февраля по 10 марта планируют временно перекрыть дороги по всей стране. «Фермеры пострадали одними из первых. Сейчас уже бастуют транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим», — сказал один из организаторов ассоциации фермеров «Преданная деревня» Лукаш Мартин.

Директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк сообщал, что ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро из-за транспортной блокады на границе с Польшей. По его подсчетам, один день простоя одного грузовика обходится перевозчикам в 300-350 евро.