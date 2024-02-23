Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке»

Умерла актриса из фильма «Свадьба в Малиновке» Людмила Алфимова

Актриса Людмила Алфимова, сыгравшая в советском фильме «Свадьба в Малиновке», умерла на 82-году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина смерти актрисы не сообщается.

Алфимова родилась в Харькове в 1935 году. Окончила Харьковский театральный институт, в 1958 году начала сниматься в кино.

На счету актрисы более 170 ролей, в том числе в таких фильмах, как «Свадьба в Малиновке», «За двумя зайцами», «Благие намерения» и других.