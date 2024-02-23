В Госдуме отреагировали на заморозку участия Армении в ОДКБ

Депутат Чепа: заморозка участия Армении в ОДКБ связана с желанием обвинить РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заморозку участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политического деятеля, премьер-министр Никол Пашинян приостановил участие Еревана, чтобы обвинить Россию. Он подчеркнул, что не согласен с мнением Пашиняна.

«И во всех своих внешнеполитических промахах он пытается найти виновных и повесить все это на нас, на Россию», — отметил собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения не направляла официальных разъяснений России по поводу приостановки участия в ОДКБ.