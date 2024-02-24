Историк Шокарев: результатом правления Ивана Грозного стала гражданская война

В последние годы жизни Ивана Грозного и после его смерти русское общество испытывало колоссальный стресс, одним из результатов которого стала Смута начала XVII века — первая гражданская война в истории России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории Древнерусской культуры Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, автор новой книги «Катастрофа Московского царства» Сергей Шокарев.

«Разрушение ореола сакральности»

Историк пояснил, что введение опричнины и многолетняя Ливонская война не только вызвали экономическое разорение страны, но и негативно повлияли на идеологический климат в Московском царстве. По его мнению, опасные эксперименты Ивана Грозного с царским венцом, когда в политических целях он дважды отрекался от престола, «повлияли на разрушение ореола сакральности вокруг верховной власти и возникновение самозванчества в Смуту».

Расшатанная еще Иваном Грозным конструкция священной власти закачалась, и самозванчество стало традицией Сергей Шокарев кандидат исторических наук

Ученый сослался на свидетельство современника тех событий дьяка Ивана Тимофеева. Тот писал, что царь Иван как будто секирой рассек общество, возлюбил междоусобную крамолу и «во едином граде» одних людей натравил на других.

Первый сигнал, указывающий на неблагополучный социально-политический климат в Русском государстве, прозвучал почти сразу после внезапной смерти Ивана Грозного 18 (28) марта 1584 года. Новый царь Федор Иванович был болен и недееспособен, поэтому власть в России поделили между собой влиятельные олигархические «партии» из земских бояр и бывших опричников (членов «особого двора», или «дворовых»).

Эрнест Лисснер «Соляной бунт»

«Естественно, они не испытывали теплых чувств друг к другу, даже напротив, — рассказал Шокарев. — Конфликт между этими группировками случился уже в начале апреля». Обе враждующие стороны, отлично помнящие времена опричного террора, апеллировали к своим сторонникам из числа служилых и посадских людей в столице.

В результате противостояние внутри придворной олигархии в борьбе за влияние и власть вырвалось на улицы Москвы. Под влиянием призывов и слухов дворяне и посадские люди мгновенно взялись за оружие, и энергия социального разрушения выплеснулась наружу. Кремль был осажден вооруженной толпой. Только тогда враждующие бояре достигли между собой компромисса, пожертвовав главой «дворовой» партии и изначальным зачинщиком раздора Богданом Бельским. Ученый отметил, что Бельский считался крайне одиозным персонажем. Он был родственником одного из видных опричников Малюты Скуратова, любимцем Ивана Грозного, руководившим при нем царской аптекой и обширным контингентом придворных колдунов и предсказателей.

Угличская трагедия

Еще одним свидетельством крайне напряженной обстановки в стране после смерти Ивана Грозного стало восстание в Угличе, случившееся сразу после трагической кончины малолетнего царевича Дмитрия 15 (25) мая 1591 года. Как напомнил Шокарев, в Угличе соперничали две властных группировки — дьяка Битяговского и бояр Нагих (родственников матери царевича). Кончина царевича привела к тому, что это противостояние вылилось в погром, в котором участвовали многие горожане. Вместе с Битяговским были убиты более десятка его родственников и слуг. «На пустом месте такое ожесточение не могло возникнуть», — убежден историк.

В угличской драме был словно отрепетирован сценарий дальнейших потрясений, когда противостояние внутри элиты затянуло в кровавый водоворот все русское общество Сергей Шокарев кандидат исторических наук

К похожим выводам пришел современник тех событий англичанин Джайлс Флетчер. Посетив Россию в 1588-1589 годах, он написал, что опричнина Ивана Грозного (англичанин характеризовал ее как «низкая политика» и «варварские поступки») возбудила недовольство и ненависть у всех людей, и дело может окончиться «всеобщим восстанием». Шокарев считает, что все эти драматические события предвосхитили будущую Смуту, которая возникла не на пустом месте и никак «не взорвала благостную тишину Московского государства».

Эскиз к картине Сергея Кириллова «Смутное время. Лжедмитрий»

Смутное время (Смута) — период глубокого системного кризиса Русского государства, начавшийся на рубеже XVI-XVII веков и охвативший первую четверть XVII века. Одни историки считают завершением Смуты избрание на царство Михаила Романова в 1613 году, другие — заключение в 1618 году Деулинского перемирия между Россией и Речью Посполитой.

Смута протекала в форме гражданской войны, отягощенной многочисленными случаями самозванчества, открытым вторжением Речи Посполитой (с осени 1609 года), шведской интервенцией (с лета 1610 года) и стихийными бедствиями. Социально-экономические и политические последствия Смутного времени, в том числе в сфере международных отношений, оказались для Русского государства крайне тяжелыми и были во многом преодолены лишь в 1630-1640 годах.