Массовая авария произошла в Москве

В Москве на СВХ столкнулись 12 автомобилей

По меньшей мере 12 автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал «360».

Уточняется, что авария произошла на отрезке СВХ в районе улицы Печорской. Информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль с 10-летним ребенком в салоне упал с моста на МКАД. Отмечается, авария произошла на 19-м километре автодороги рядом с международным автовокзалом «Южные ворота». В результате случившегося никто не пострадал. До этого также сообщалось об аварии на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы, в ходе которой пострадали пять человек.