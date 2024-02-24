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19:51, 24 февраля 2024Россия

Массовая авария произошла в Москве

В Москве на СВХ столкнулись 12 автомобилей

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

По меньшей мере 12 автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал «360».

Уточняется, что авария произошла на отрезке СВХ в районе улицы Печорской. Информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль с 10-летним ребенком в салоне упал с моста на МКАД. Отмечается, авария произошла на 19-м километре автодороги рядом с международным автовокзалом «Южные ворота». В результате случившегося никто не пострадал. До этого также сообщалось об аварии на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы, в ходе которой пострадали пять человек.

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      Алевтина Запольская
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