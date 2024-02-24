«Стыдливо умалчиваете». Небензя упрекнул США в бездействии в деле погибшего американца после заявлений о Навальном

После слов о Навальном Небензя напомнил постпреду США о смерти Лира

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на заявления американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая высказалась о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) на заседании Совета безопасности ООН.

В ходе специальной сессии СБ ООН, которая проходила в Нью-Йорке и была посвящена ситуации на Украине, постпред США заявила, что конфликт усугубил продовольственный кризис, негативно повлиял на глобальную энергетику, а также нанес неисчислимый ущерб окружающей среде и подорвал глобальный режим нераспространения ядерного оружия. Помимо этого, она указала на «реальность жестокой агрессии России в реальном времени» и упомянула смерть Навального.

В ответ Небензя упрекнул коллегу в попытках «найти новые поводы для нападок на Россию», а также отметил, что Навальный был осужден за реальное уголовное преступление. По его словам, он умер в тюрьме по естественным причинам.

А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лира, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего Василий Небензя Постпред РФ при ООН

Американский журналист Лира содержался в украинской тюрьме за критику правительств США и Украины

О смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме стало известно в середине января. Журналист скончался в возрасте 55 лет. Он был осужден «за преступление, связанное с критикой украинского и американского правительств». По мнению журналиста Такера Карлсона, «администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».

Американский журналист Гонсало Лира Фото: Gonzalo Lira / Wikimedia Commons

С требованием объяснить арест американского гражданина к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращался американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Бизнесмен возмутился, что гражданин США находится в украинской тюрьме после того, как Вашингтон отправил Киеву более 100 миллиардов долларов. «Может, дело не только в критике Зеленского? Если дело только в этом, тогда у нас большие проблемы», — размышлял он.

Перед смертью Лира тяжело болел пневмонией и жаловался на безразличие врачей к его состоянию.

Отец журналиста Гонсало Лира-старший возложил ответственность за произошедшее на украинского президента и американского лидера Джо Байдена.

Я не могу смириться с тем, как умер мой сын. Его пытали, вымогали, держали без связи с внешним миром в течение 8 месяцев и 11 дней, и посольство США ничего не сделало, чтобы помочь моему сыну Гонсало Лира-старший отец американского журналиста Гонсало Лиры

По словам постпреда России Василия Небензя, США стыдливо умалчивают об этом моменте и других преступлениях Киева, поскольку «предпочитают валить с больной головы на здоровую».

Небензя назвал условие сохранения мира на Украине и оценил стратегическое мышление Зеленского

В ходе заседания постпред России высказался относительно украинской проблематики и отметил, что Запад пытается решить за счет конфликта свои геополитические задачи.

Также, по его словам, сохранить Украину в каком-то виде пока возможно. Однако это должна быть мирная и нейтральная страна. По мнению дипломата, на Украине не должно быть дискриминации и русофобии, также нацистских преступников. Он подчеркнул, что выбор стоит за Западом, будут ли продолжаться боевые действия или «все-таки возобладает здравый смысл».

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

В свою очередь иллюзию о том, что при поддержке Запада Украина сможет одержать победу над Россией, Небензя назвал опасной и абсурдной. Он заявил, что если Зеленский верит в это, то он не блещет стратегическим мышлением.

Говоря об урегулировании ситуации на Украине, он подчеркнул, что любой конфликт рано или поздно заканчивается. Нет сомнений, что украинский конфликт закончится. «Безусловно, чем дольше он затягивается из-за западной поддержки Киева, тем более невыгодными будут условия мира для Украины», — заключил он.