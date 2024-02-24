«Стыдливо умалчиваете». Небензя упрекнул США в бездействии в деле погибшего американца после заявлений о Навальном
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на заявления американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая высказалась о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) на заседании Совета безопасности ООН.
В ходе специальной сессии СБ ООН, которая проходила в Нью-Йорке и была посвящена ситуации на Украине, постпред США заявила, что конфликт усугубил продовольственный кризис, негативно повлиял на глобальную энергетику, а также нанес неисчислимый ущерб окружающей среде и подорвал глобальный режим нераспространения ядерного оружия. Помимо этого, она указала на «реальность жестокой агрессии России в реальном времени» и упомянула смерть Навального.
В ответ Небензя упрекнул коллегу в попытках «найти новые поводы для нападок на Россию», а также отметил, что Навальный был осужден за реальное уголовное преступление. По его словам, он умер в тюрьме по естественным причинам.
А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лира, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего
Американский журналист Лира содержался в украинской тюрьме за критику правительств США и Украины
О смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме стало известно в середине января. Журналист скончался в возрасте 55 лет. Он был осужден «за преступление, связанное с критикой украинского и американского правительств». По мнению журналиста Такера Карлсона, «администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».
С требованием объяснить арест американского гражданина к президенту Украины Владимиру Зеленскому обращался американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Бизнесмен возмутился, что гражданин США находится в украинской тюрьме после того, как Вашингтон отправил Киеву более 100 миллиардов долларов. «Может, дело не только в критике Зеленского? Если дело только в этом, тогда у нас большие проблемы», — размышлял он.
Перед смертью Лира тяжело болел пневмонией и жаловался на безразличие врачей к его состоянию.
Отец журналиста Гонсало Лира-старший возложил ответственность за произошедшее на украинского президента и американского лидера Джо Байдена.
Я не могу смириться с тем, как умер мой сын. Его пытали, вымогали, держали без связи с внешним миром в течение 8 месяцев и 11 дней, и посольство США ничего не сделало, чтобы помочь моему сыну
По словам постпреда России Василия Небензя, США стыдливо умалчивают об этом моменте и других преступлениях Киева, поскольку «предпочитают валить с больной головы на здоровую».
Небензя назвал условие сохранения мира на Украине и оценил стратегическое мышление Зеленского
В ходе заседания постпред России высказался относительно украинской проблематики и отметил, что Запад пытается решить за счет конфликта свои геополитические задачи.
Также, по его словам, сохранить Украину в каком-то виде пока возможно. Однако это должна быть мирная и нейтральная страна. По мнению дипломата, на Украине не должно быть дискриминации и русофобии, также нацистских преступников. Он подчеркнул, что выбор стоит за Западом, будут ли продолжаться боевые действия или «все-таки возобладает здравый смысл».
В свою очередь иллюзию о том, что при поддержке Запада Украина сможет одержать победу над Россией, Небензя назвал опасной и абсурдной. Он заявил, что если Зеленский верит в это, то он не блещет стратегическим мышлением.
Говоря об урегулировании ситуации на Украине, он подчеркнул, что любой конфликт рано или поздно заканчивается. Нет сомнений, что украинский конфликт закончится. «Безусловно, чем дольше он затягивается из-за западной поддержки Киева, тем более невыгодными будут условия мира для Украины», — заключил он.