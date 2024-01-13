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02:18, 13 января 2024Интернет и СМИ

Раскрыто содержание письма погибшего в украинской тюрьме американца

Рубинштейн: умерший в тюрьме на Украине американец Лира жаловался на врачей

Американский блогер Гонсало Лира, который был заключен в тюрьму на Украине, перед смертью был болен тяжелой пневмонией и в записке к знакомому пожаловался на безразличие врачей к его состоянию. Содержание письма раскрыл его адресат журналист Алекс Рубинштейн в соцсети X (бывшая Twitter).

«У меня была двусторонняя пневмония (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека тела. Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала это», — опубликовал Рубинштейн выдержку из записки Лира. Там было указано, что врачи подтвердили у больного пневмонию только на слушании 22 декабря.

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      Александра Синицына
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