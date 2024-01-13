Журналист Хинкл обвинил Зеленского в гибели американского блогера Гонсало Лиры

Американский журналист Джексон Хинкл обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гибели американского блогера Гонсало Лиры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, украинские власти по указанию администрации президента США Джо Байдена «заключили в тюрьму, пытали, шантажировали и в конечном итоге убили» блогера.

Журналист добавил, что аресты Лиры «разожгло в его сердце огонь» для того, чтобы раскрыть правду о «воинствующей империи» США.

«Мы позаботимся о том, чтобы Ваше наследие продолжало жить для будущих поколений и чтобы мир взирал на Ваш героический пример мужества перед лицом империализма», — написал Хинкл.

Ранее 12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме. Американец скончался в возрасте 55 лет. По словам журналиста, Лира был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена».