Сопредседатель партии АдГ Хрупалла: у Германии нет обязательств перед Украиной

У Германии нет союзнических обязательств перед Украиной, которая не является членом НАТО и Европейского Союза, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в интервью SWR.

«Украина не является ни членом НАТО, ни членом ЕС. Поэтому у Германии нет никаких союзнических обязательств», — рассказал он об отсутствии обязательств ФРГ перед Киевом.

Политик подчеркнул, что поставки оружия не помогут Украине победить в конфликте. Кроме того, он выразил сомнение насчет того, что Киев сможет вернуть утраченные территории.

Хрупалла призвал стороны к мирным переговорам и отметил, что они могли бы пройти в нейтральном месте, таком, как Берлин. По его словам, такие переговоры включали бы в себя обоюдные гарантии по безопасности, дискуссии об уступке Украиной территорий и отказе от вступления в НАТО или ЕС, взамен чего Россия могла бы отвести войска.

Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что передача Киеву немецких крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Она также отметила, что такая помощь не поможет Украине, так как «постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой».