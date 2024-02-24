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12:05, 24 февраля 2024Мир

Пентагон не смог подтвердить обвинения в делах о поставках оружия Украине

Инспектор Пентагона Сторч заявил об открытии 50 дел по поставкам оружия Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

После изучения поставок Украине американского оружия, в том числе с участием подрядчиков, уголовные следователи открыли более 50 дел, которые в настоящее время находятся на разных стадиях. Об этом заявил глава группы по использованию Киевом помощи, генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, пишет Bloomberg.

При этом он указал, что Пентагон пока не смог подтвердить ни одного обвинения, хотя не исключено, что в будущем какое-то из них будет доведено до суда. Также Сторч не исключил проведения новых расследований по поводу злоупотребления или нецелевого использования американского оборудования.

Представитель ведомства указал, что с учетом скорости и количества поставок на Украину такое расследование провести необходимо. Что касается текущих проверок, то аудиторы нашли недочеты и пробелы в оказании помощи. У некоторых грузов была неполная декларация, так что Минобороны не имело полной информации о процессе передачи.

Одним из направлений проверок, которые находятся в работе, остается вопрос о 155-миллиметровых снарядах. Группа изучает, в достаточной ли мере США выдержали баланс между собственными потребностями и передачей боеприпасов Вооруженным силам Украины.

Ранее Сторч раскритиковал Министерство обороны США за то, что ведомство не организовало повышение квалификации украинских экипажей и не предоставило дополнительные комплекты запчастей и оборудование для технического обслуживания переданной техники. По его словам, ошибку следует незамедлительно исправить.

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      Платон Щукин
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