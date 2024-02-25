Силуанов объяснил санкции против России и Китая сменой парадигмы

Силуанов: санкции против России и Китая — последствия смены парадигмы.

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что санкции западных стран против Москвы и Пекина — это последствия смены парадигмы.

Министр объяснил, что имеет ввиду глобальные перемены в мировой экономике. Например, что развивающиеся страны по потенциалу обогнали страны G7 («большой семерки»). «Такая трансформация безболезненно не проходит», — считает Силуанов.