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04:11, 26 февраля 2024Экономика

Силуанов объяснил санкции против России и Китая сменой парадигмы

Силуанов: санкции против России и Китая — последствия смены парадигмы.
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что санкции западных стран против Москвы и Пекина — это последствия смены парадигмы.

Министр объяснил, что имеет ввиду глобальные перемены в мировой экономике. Например, что развивающиеся страны по потенциалу обогнали страны G7 («большой семерки»). «Такая трансформация безболезненно не проходит», — считает Силуанов.

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      Марина Совина
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