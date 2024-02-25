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15:29, 25 февраля 2024Мир

В Германии указали на критическую нехватку снарядов в ВСУ

Эксперт Реммель: даже миллион снарядов не поможет Украине победить Россию

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают критическую нехватку снарядов, заявил военный эксперт Хендрик Реммель в беседе с немецким изданием Tagesschau. По его словам, решить проблему не сможет резкое увеличение поставок западных партнеров.

«Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов», — признал он, подчеркнув, что Российская армия имеет превосходство в снарядах, которое не смогут преодолеть ВСУ.

Реммель отметил, что если украинская армия получит не миллион снарядов, на который рассчитывает, а только около 300-500 тысяч, это станет для нее катастрофой. Эксперт отметил, что сейчас Россия выпускает около десяти тысяч боеприпасов в день.

«Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трех месяцев. И за это время украинцы не выиграют», — заключил он.

Ранее глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин заявил, что потребности ВСУ превышают производственные возможности стран Запада.

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