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17:04, 25 февраля 2024Мир

В НАТО заявили о заканчивающихся запасах снарядов у ВСУ

WP: ВСУ опасаются, что запасы снарядов иссякнут в ближайшее время
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опасаются, что запасы снарядов иссякнут в ближайшее время. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя НАТО.

Как пишет издание, источник прокомментировал новости о дефиците артиллерийских снарядов у ВСУ. По его словам, украинские подразделения уже нормируют расход боеприпасов, что вынуждает командиров делать трудный выбор.

«Я думаю, очевидно, что они [командиры ВСУ] обеспокоены тем, что боеприпасы могут закончиться», — заявил представитель альянса. Также он сослался на заявления представителей ВСУ о превосходстве России в артиллерии. Другой собеседник из числа представителей НАТО заявил, что подобная ситуация стала возможной, поскольку страны Европы много лет не расширяли мощности военной промышленности.

Ранее министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил о превышающей западные возможности потребности ВСУ в снарядах. По его словам, несмотря на кратное наращивание производства боеприпасов, потребности Украины превышают производственные мощности США и Евросоюза.

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      Юрий Леонов
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