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14:44, 26 февраля 2024Россия

Армия России сбила две ракеты Storm Shadow в зоне проведения СВО

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет Storm Shadow в зоне спецоперации

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Армия России перехватила две крылатые ракеты Storm Shadow в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

По данным военного ведомства, суммарные суточные потери украинских войск в зоне СВО составили 1175 человек. Наибольшие потери противник понес на донецком и авдеевском направлениях.

24 февраля исполнилось два года с начала спецоперации. Перед началом СВО президент России Владимир Путин обозначил целями российских военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.

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      Алан Босиков
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