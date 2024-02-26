Армия России сбила две ракеты Storm Shadow в зоне проведения СВО

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет Storm Shadow в зоне спецоперации

Армия России перехватила две крылатые ракеты Storm Shadow в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

По данным военного ведомства, суммарные суточные потери украинских войск в зоне СВО составили 1175 человек. Наибольшие потери противник понес на донецком и авдеевском направлениях.

24 февраля исполнилось два года с начала спецоперации. Перед началом СВО президент России Владимир Путин обозначил целями российских военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.