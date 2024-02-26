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13:45, 26 февраля 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России заявило о потере ВСУ до 1175 человек в зоне СВО за сутки

Фото: Marko Djurica / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 1175 человек. Это следует из данных, которые раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

По информации ведомства, наибольшие потери — свыше 420 бойцов, два бронетранспортера, четыре автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и станцию контрбатарейной борьбы — Киев понес на донецком направлении. На авдеевском направлении Вооруженные силы России уничтожили или ранили до 410 военнослужащих ВСУ, а также поразили танк, три боевые машины пехоты, четыре бронемашины, 20 автомобилей и гаубицу Д-30.

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      Сергей Истомин
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