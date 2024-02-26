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14:02, 26 февраля 2024Наука и техника

Обнаружен редкий коричневый карлик

arXiv: обнаружен редкий коричневый карлик в 69 раз массивнее Юпитера

Изображение: Henderson et al, 2024 / phys.org

Международная группа астрономов обнаружила новый короткопериодический коричневый карлик NGTS-28Ab, который делает оборот вокруг родительской звезды примерно за 30 часов. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Коричневые карлики представляют собой промежуточные объекты между массивными планетами и легкими звездами и занимают диапазон масс от 13 до 80 масс Юпитера. Большинство из обнаруженных небесных тел этого типа являются одиночными, а коричневые карлики, входящие в состав кратных систем, встречаются редко. Новый редкий коричневый карлик был открыт с помощью спутника НАСА TESS при наблюдении за двойной системой NGTS-28.

NGTS-28Ab имеет радиус 0,95 радиуса Юпитера, но при этом в 69 раз массивнее самой большой планеты Солнечной системы, что дает плотность около 98,7 грамма на кубический сантиметр. Расстояние от родительской звезды составляет 0,02 астрономической единицы. Равновесная температура оценивается в 863 кельвинов, а возраст — не менее 500 миллионов лет.

Что касается родительской звезды, то ее размер и масса примерно вдвое меньше Солнца. Ее эффективная температура, характеризующая полную светимость, составляет 3626 кельвинов, а возраст составляет около семи миллиардов лет. Компаньон NGTS-28B имеет аналогичную эффективную температуру, но примерно на треть меньше и менее массивен, чем главная звезда. Система расположена примерно в 404 световых годах от Земли.

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      Александр Еникеев
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