CAS зарегистрировал четыре апелляции по медалям командного турнира на Играх-2022

CAS зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Олимпийский играх 2022 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Одна апелляция была подана канадской стороной. Федерация фигурного катания Канады, Олимпийский комитет Канады и участвовавшие в командном турнире фигуристы сборной требуют присуждения им бронзовой медали.

Три другие апелляции поданы из России — Олимпийским комитетом России, Федерацией фигурного катания на коньках России, а также фигуристами Камилой Валиевой, Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Они просят сохранить за сборной России золото командного турнира.

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира из-за дисквалификации и аннулирования результатов Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются. О том, что в пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира.