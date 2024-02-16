Канада подаст апелляцию на перераспределение наград командного турнира ОИ-2022

Канада подаст апелляцию из-за оставленной российским фигуристам бронзы Игр-2022

Федерация фигурного катания Канады подаст апелляцию на перераспределение наград командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

«Хотя мы уважаем решения, принятые Международным союзом конькобежцев (ISU), мы не согласны с выводом, к которому они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит столь необходимую ясность для всех затронутых сторон», — говорится в заявлении.

30 января ISU перераспределил медали командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России осталась призером соревнований, переместившись с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.

