Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Елена Рыбакина
2:0
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Доха (ж)
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|25-й тур
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Ницца
Франция - Лига 1|22-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|25-й тур
Аризона Койотс
Завтра
05:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:24, 16 февраля 2024Спорт

Канада подаст апелляцию на перераспределение наград командного турнира ОИ-2022

Канада подаст апелляцию из-за оставленной российским фигуристам бронзы Игр-2022

Фото: George Walker IV-USA TODAY Sports / Reuters

Федерация фигурного катания Канады подаст апелляцию на перераспределение наград командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

«Хотя мы уважаем решения, принятые Международным союзом конькобежцев (ISU), мы не согласны с выводом, к которому они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит столь необходимую ясность для всех затронутых сторон», — говорится в заявлении.

30 января ISU перераспределил медали командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России осталась призером соревнований, переместившись с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это беспрецедентное соглашение». Украина и Германия договорились о гарантиях безопасности. На что рассчитывает Киев?

      Жители американского города попытались забаррикадироваться от Байдена

      Российский уголовник поссорился с сестрой и сжег ее заживо

      В Петербурге зарегистрировали первый иск на решение МВД о лишении гражданства

      Раскрыта стоимость PlayStation 5 Pro

      Россиянин остался без жилья и денег из-за мошенников

      В Венгрии заявили о невыполнимой миссии американских сенаторов

      Глава российского региона сообщил об пресеченной атаке ВСУ

      Участницу шоу «Пацанки» отправили в СИЗО по делу о наркотиках

      Популярный комик осудил радующихся бедам Блиновской россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше