Еврокомиссия призвала Украину увозить из Европы свое зерно

ЕК обратилась к Украине с просьбой продавать зерно третьим странам

Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский обратился к Киеву с просьбой в содействии продаже украинского зерна третьим странам. О призыве увозить зерно из Европы сообщает РИА Новости.

«Ситуация становится сложной на европейском рынке, поэтому в идеале нужно помогать Украине с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно», — отметил Войцеховский.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) добавил, что надеется на сотрудничество со стороны Киева, который, по его мнению, должен войти в положение европейских аграриев. Он подчеркнул, что ни один рынок любой страны не способен выдержать «такого наплыва за такое короткое время».

21 февраля сообщалось, что в Польше фермеры вышли на акции протеста против ввоза украинского зерна в страну с плакатами против Киева и Брюсселя. Один из протестующих призвал президента России Владимира Путина «навести порядок» в этой ситуации.