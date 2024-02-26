Гинцбург оценил выводы ученых об осложнениях после зарубежных вакцин от COVID-19

Гинцбург назвал ожидаемыми выводы ученых об осложнениях после вакцин от COVID-19

Результаты исследований, которые выявили связь между зарубежными мРНК-вакцинами от COVID-19 и более высоким риском осложнений, ожидаемы, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РБК.

Так вирусолог прокомментировал масштабное исследование по использованию мРНК-вакцин от коронавируса и их последствий для здоровья вакцинированных. Специалисты выяснили, что зарубежные мРНК вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca связаны с более высоким риском воспаления сердца, образования тромбов в мозге и возникновения синдрома Гийена-Барре.

По мнению Гинцбурга, подобные выводы связаны с тем, что вакцины на основе мРНК воспринимаются организмом человека как инородная информация. «Матричная РНК, когда ее вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей наших с вами клеток воспринимается как чужеродная информация, вирусная, которую надо уничтожить», — сказал специалист.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский указал на недостаточность данных для установки достоверной взаимосвязи между мРНК-вакцинами и последующими осложнениями.

Впервые о развитии осложнений после использования аденовирусной вакцины AstraZeneca сообщалось в марте 2021 года. У госпитализированных наблюдались нарушения в свертываемости крови и развитие тромбоза, в результате чего некоторые страны приняли решение о временной приостановке вакцинации до выяснения обстоятельств. Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet, из миллиона вакцинированных первой дозой вакцины лишь восемь человек сталкивались с проблемой образования тромбов.