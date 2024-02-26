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18:11, 26 февраля 2024Из жизни

Косметолог попросила пятилетнюю дочь сделать эпиляцию обнаженной клиентке

Косметолог из США заставила пятилетнюю дочь делать эпиляцию клиенткам

Фото: Roman Chazov / Shutterstock / Fotodom

Женщину из США арестовали за то, что она заставила ребенка делать эпиляцию ее клиенткам. Об этом пишет People.

30-летнему косметологу Жасмин Мосс предъявили обвинения в пренебрежении ребенком после того, как она сняла пятилетнюю дочь, делающую эпиляцию обнаженным женщинам, и выложила видео в социальные сети.

Поводом для задержания стали более 80 жалоб от тех, кто посмотрел ролик Мосс. По всей видимости, он был задуман как реклама ее бизнеса по оказанию косметологических услуг, и именно для него Мосс попросила дочь сделать эпиляцию. Полицию особенно встревожили кадры, на которых девочка накладывает воск на паховую область взрослых женщин.

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Мосс также якобы «хвасталась» в сети, что ее дочь оказала услуги по эпиляции 24 клиенткам и таким образом заработала 700 долларов (около 64 тысяч рублей). Однако как только Мосс начала получать негативные комментарии, она удалила эти посты в социальных сетях.

Ранее проститутка из США рассказала о клиентах-девственниках, которых приводят к ней их матери. По ее словам, женщины обращаются к ней из чувства заботы и беспокойства, желая убедиться, что их сыновья не станут озлобленными и негативно настроенными по отношению к женщинам.

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      Антонина Черташ
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