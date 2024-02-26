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17:01, 26 февраля 2024Бывший СССР

Минобороны Украины заключило контракт со шведским производителем оружия

Минобороны Украины впервые заключило контракт со шведским производителем оружия

Фото: Reuters

Агентство оборонных закупок Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем вооружения во время визита министра обороны Швеции Поля Йонсона. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в своем официальном Telegram-канале.

Контракт, как сообщает ведомство, стал возможен благодаря работе Администрации оборонных материалов Швеции (шведское правительственное агентство, подчиняющееся Министерству обороны, — примечание «Ленты.ру») в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на саммите НАТО в 2023 году.

Минобороны Украины, по заявлению ведомства, планирует уже сейчас подключиться к шведским закупкам вооружения через согласованный контракт.

Ранее командующий шведскими вооруженными силами Йонни Линдфорс заявил, что Швеция оказалась в очень тяжелом положении из-за военной помощи Украине. Ожидалось, что шведская сторона сможет быстро заменить переданную Киеву технику на новую, однако планы были нарушены из-за скачка цен в оборонной промышленности.

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      Валентин Карант
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