Минобороны Украины заключило контракт со шведским производителем оружия

Минобороны Украины впервые заключило контракт со шведским производителем оружия

Агентство оборонных закупок Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем вооружения во время визита министра обороны Швеции Поля Йонсона. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в своем официальном Telegram-канале.

Контракт, как сообщает ведомство, стал возможен благодаря работе Администрации оборонных материалов Швеции (шведское правительственное агентство, подчиняющееся Министерству обороны, — примечание «Ленты.ру») в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на саммите НАТО в 2023 году.

Минобороны Украины, по заявлению ведомства, планирует уже сейчас подключиться к шведским закупкам вооружения через согласованный контракт.

Ранее командующий шведскими вооруженными силами Йонни Линдфорс заявил, что Швеция оказалась в очень тяжелом положении из-за военной помощи Украине. Ожидалось, что шведская сторона сможет быстро заменить переданную Киеву технику на новую, однако планы были нарушены из-за скачка цен в оборонной промышленности.