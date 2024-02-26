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16:10, 26 февраля 2024Из жизни

Мужчина прикинулся полицейским ради помощи сестре на экзамене

Мужчина из Индии прикинулся полицейским, чтобы помочь сестре на экзамене

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии мужчина прикинулся полицейским, потому что хотел помочь сестре со сдачей экзамена. Об этом пишет India Today.

24-летний житель штата Махараштра Анупам Мадан Хандаре решил переодеться в полицейскую униформу ради помощи младшей сестре. Девушка должна была сдать первый тест в серии выпускных экзаменов для 12-го класса. Поэтому ее брат прикинулся надзирателем и проник в помещение, где ученики отвечали на вопросы теста, чтобы передать ее листок с верными ответами.

Хандаре запдозрили в подлоге, когда он неправильно выполнил воинское приветствие при виде «коллег» выше по званию. После этой ошибки полицейские заметили, что на форме мужчина нашивка с неправильным именем и задержали его. Мошенническую схему Хандаре раскрыли, когда в его кармане нашли листок с ответами.

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Ранее сообщалось, что житель Индии переоделся женщиной, чтобы сдать экзамен за свою возлюбленную. Он был в одежде своей девушки и накрасил губы ее помадой.

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      Антонина Черташ
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