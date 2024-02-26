На Украине похвастались отловом уклонистов на вертолетах

ГПС Украины показало кадры отлова уклонистов на вертолетах на границе с Румынией

Украинские пограничники при помощи вертолета помешали двоим уклонистам незаконно пересечь границу и сбежать в Румынию. Кадрами с отловом уклонистов похвасталась Государственная пограничная служба (ГПС) Украины в Telegram.

Патрульный вертолет осматривал местность и обнаружил мужчин, прятавшихся в зарослях. Пилоты передали их местоположение для дальнейшего задержания.

Ведомство показало, что вскоре к уклонистам приехал пограничный наряд, который задержал их неподалеку от государственной границы.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла пять новых схем уклонения от мобилизации. Силовики задержали организаторов сделок, которые помогали избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска.