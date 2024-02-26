На Украине сообщили о поисках Западом снарядов в третьих странах

Глава МИД Украины Кулеба: Запад ищет снаряды для Киева в третьих странах

Западные государства ищут снаряды для Украины в третьих странах на фоне нехватки своих. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, цитирует ТАСС.

«Есть решение, где и как получить снаряды [для Украины]. Сейчас — это не будет секретом — в третьих странах, то есть партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать их на Украину», — сказал он.

Кроме того, министр иностранных дел отметил, что союзники Киева должны прекратить экспорт своих боеприпасов в третьи страны и все направлять Украине. В таком случае республике удастся компенсировать нехватку снарядов, пока военная промышленность Запада не заработает на полную мощность. Помимо этого, Кулеба подчеркнул, что вторым приоритетом для Киева являются системы противовоздушной обороны, а третьим — дальнобойные ракеты.

Ранее министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил о превышающей западные возможности потребности Киева в снарядах. По его словам, несмотря на кратное наращивание производства боеприпасов, нужды страны превышают производственные мощности США и Евросоюза.

