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09:28, 26 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о поисках Западом снарядов в третьих странах

Глава МИД Украины Кулеба: Запад ищет снаряды для Киева в третьих странах

Фото: Reuters

Западные государства ищут снаряды для Украины в третьих странах на фоне нехватки своих. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, цитирует ТАСС.

«Есть решение, где и как получить снаряды [для Украины]. Сейчас — это не будет секретом — в третьих странах, то есть партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать их на Украину», — сказал он.

Кроме того, министр иностранных дел отметил, что союзники Киева должны прекратить экспорт своих боеприпасов в третьи страны и все направлять Украине. В таком случае республике удастся компенсировать нехватку снарядов, пока военная промышленность Запада не заработает на полную мощность. Помимо этого, Кулеба подчеркнул, что вторым приоритетом для Киева являются системы противовоздушной обороны, а третьим — дальнобойные ракеты.

Ранее министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил о превышающей западные возможности потребности Киева в снарядах. По его словам, несмотря на кратное наращивание производства боеприпасов, нужды страны превышают производственные мощности США и Евросоюза.

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      Кристина Есикова
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