Нетаньяху соизмерил атаку 7 октября с двадцатью терактами 11 сентября в США

Нетаньяху: США бы действовали гораздо жестче в случае атаки, подобной 7 октября

Соединенные Штаты Америки на месте Израиля действовали бы гораздо жестче, если бы на них было совершено нападение, соразмерное атаке 7 октября 2023. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS.

«Что бы сделала Америка в случае нападения, подобного двадцати терактам 11 сентября [2001 года] с 50 тысячами американцев, убитых за один день, и 10 тысячами американцев, включая матерей и детей, взятых в заложники? Разве вы не стали бы делать то же, что Израиль? Вы бы делали гораздо больше. И все американцы, с которыми я разговариваю, почти все, говорят это», — заявил Нетаньяху, соизмерив масштаб терактов исламистской группировки Аль-Каида (террористическая организация, запрещена в РФ) в США с октябрьской атакой ХАМАС на Израиль.

Премьер-министр Израиля также обвинил ХАМАС в удерживании жителей Газы в заложниках и заявил, что «Израиль пошел на чрезвычайные меры, обзванивая людей, гражданских лиц, палестинцев в Газе, говоря им: "Покиньте свои дома"».

В том же интервью Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ начнет наступление на переполненный беженцами город Рафах на юге Газы даже в том случае, если будет достигнута договоренность по израильским гражданам, удерживаемым ХАМАС в качестве заложников.