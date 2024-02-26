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14:47, 26 февраля 2024Ценности

Облысевшая блогерша раскрыла простой способ отрастить волосы в домашних условиях

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Облысевшая блогерша Соня Хуссейн раскрыла простой способ отрастить волосы в домашних условиях. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @soniahussain25 рассказала, что страдала от того, что ее волосы выпадают клочьями, и не знала причину недуга. После обследования выяснилось, что в крови девушки не хватает железа. «Если у вас выпадают волосы, вам нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы», — подчеркнула она.

Помимо витаминов, Хуссейн выделила для себя действенное домашнее средство. Она посоветовала смешать кокосовое, миндальное, касторовое масла и масло черного тмина. Затем, по ее словам, полученное средство необходимо дважды в неделю наносить на кожу головы и смывать через несколько часов.

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Подписчики оценили совет юзерши в комментариях под постом. «Большое спасибо, что поделились этим с нами!», «Работает как по волшебству», «Я смешала все эти масла и раз в месяц использую маску для волос из яичного йогурта и меда», «Этот способ творит чудеса», — высказались они.

Ранее в феврале Кристина Асмус оценила новый имидж фразой «волосы остались в раковине». На размещенных снимках 35-летняя знаменитость запечатлела себя в футболке серого цвета, продемонстрировав новый цвет волос.

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      Екатерина Ештокина
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